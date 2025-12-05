Quadro de Renoir confiscado por nazistas na II Guerra é leiloado em Paris

Um quadro de Renoir, que representa várias lavadeiras e cujo proprietário era um comerciante judeu na França que foi espoliado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, foi vendido nesta sexta-feira (5), em Paris, na casa de leilões Drouot.

A tela, de 30x35 cm, pintada por Auguste Renoir por volta de 1916, representa três silhuetas de mulheres feitas de manchas de cores diante de uma superfície de água. Foi adquirida por pouco mais de 300.000 euros (1,8 milhão de reais), indicou a casa de leilões.

A pintura não tem o estilo figurativo habitual do pintor: "Estamos na fronteira entre a abstração e o final do impressionismo", explicou à AFP antes da venda Alexandre Giquello, leiloeiro e presidente da Drouot.

O quadro, que faz parte da série das "laveuses" ("lavadeiras"), pertencia ao comerciante de arte Alfred Weinberger, um húngaro estabelecido em Paris nos anos 1920. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi confiscado pelos nazistas, assim como toda sua coleção, que incluía cinco obras de Renoir e uma de Delacroix.

Uma das obras de Renoir espoliadas, "Duas mulheres em um jardim", foi identificada quando foi colocada à venda nos Estados Unidos e foi devolvida à neta de Alfred Weinberger em 2018. As outras telas não foram localizadas.

"Lavadeiras" reapareceu durante o inventário de uma sucessão realizado pela casa de leilões Giquello e foi vendida na Drouot em 2023.

Durante os trâmites, Giquello recorreu a um escritório de advogados alemão especializado na busca de objetos roubados pelos nazistas para localizar seus legítimos proprietários e devolver-lhes seus bens.

Os herdeiros de Weinberger colocaram posteriormente o quadro à venda.

Esta tela mudou várias vezes de nome, por isso foi tão difícil encontrá-la nas bases de dados

Outro Renoir, "A criança e seus brinquedos", que representa o filho do pintor, o futuro cineasta Jean Renoir, e sua babá, foi vendido por 1,8 milhão de euros (10,67 milhões de reais) na Drouot em 25 de novembro.