Putin diz que Rússia está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que Moscou está pronta para manter embarques ininterruptos de petróleo para Índia a despeito de sanções impostas pelo governo americano. Em entrevista coletiva ao lado do premiê indiano Narendra Modi durante sua visita ao país nesta sexta-feira, Putin disse que Moscou é um fornecedor confiável de petróleo e gás.

O líder russo afirmou que diversos acordos foram assinados com o intuito de fortalecer a relação com a Índia. Modi, por sua vez, disse que discutiu vários temas com Putin e que os dois líderes concordaram com um programa de cooperação econômica para expandir o comércio até 2030.

A visita de Putin ocorre à luz de pressões dos Estados Unidos para que a Índia revise sua parceria de décadas com Moscou e pare de comprar petróleo russo. O governo americano também tem buscado apoio para seu acordo de paz na Ucrânia.

Em seu discurso de abertura antes das negociações da cúpula, Putin disse ter informado Modi sobre a guerra na Ucrânia e os esforços de paz liderados pelos EUA. Ele agradeceu a Modi pela atenção dada à guerra e pelos "esforços direcionados à resolução da situação", ao mesmo tempo em que elogiou os laços da Rússia com a Índia como históricos e profundos.

O líder russo afirmou que os dois países fizeram progressos significativos nos últimos anos, com o crescimento de suas economias levando à expansão da cooperação em tecnologia, aviação, espaço e inteligência artificial. "Temos uma relação de muita confiança no que diz respeito à cooperação técnico-militar. Pretendemos avançar em todas essas áreas", acrescentou Putin.

Modi enfatizou a necessidade de um "roteiro para a paz" e disse esperar que o mundo em breve esteja livre das tensões atuais.