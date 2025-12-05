Professor da USP é detido pela imigração dos EUA após disparo com arma de pressão próximo de sinagoga

Carlos Portugal Gouvêa foi detido pela imigração e concordou em deixar os Estados Unidos. USP / Divulgação

Um professor associado à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) foi detido pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos por efetuar disparos com uma arma de pressão próximo de uma sinagoga em Massachusetts. O caso aconteceu no dia 1º de outubro, mas o brasileiro foi detido na quarta-feira (3).

O professor foi identificado como Carlos Portugal Gouvêa, conforme o g1. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos informou na quinta-feira (4) que ele foi detido porque teve o visto revogado após o governo classificar o episódio como "tiroteio antissemita".

Gouvêa chegou a ser preso em 1º de outubro, quando efetuou o disparo. Em novembro, ele concordou em se declarar culpado por disparo ilegal de arma de pressão e começou a cumprir seis meses de liberdade condicional antes de ir a julgamento, até ser detido na quarta-feira. Ele também é acusado de perturbação da ordem, conduta desordeira e dano à propriedade.

O brasileiro lecionou em Harvard, mas concordou em deixar os Estados Unidos após ser detido.

O tiro foi disparado próximo da sinagoga Temple Beth Zion, na véspera do feriado judaico de Yom Kippur. À polícia, o brasileiro relatou que caçava ratos nas proximidades.

Apesar das alegações de antissemitismo do governo, a sinagoga confirmou que o incidente não parecia ter esta motivação e que Gouvêa informou à polícia que não sabia que morava ao lado do templo e que era feriado judaico.

Contraponto

Em nota, a defesa de Gouvêa afirmou que o Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA levou o professor para averiguação e deu a ele a opção de deixar o país de forma voluntária, o que ele fez no dia 4 de novembro.

Ainda segundo a defesa, ele foi acusado em 2 de outubro de 2025 de três contravenções e um crime. Após consulta com o Gabinete da Promotoria do Condado de Norfolk, foi tomada a decisão de não prosseguir criminalmente com o caso. A última acusação de contravenção foi submetida a Liberdade Condicional Pré‑Julgamento (Pretrial Probation) por um período de seis meses.