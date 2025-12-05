Mundo

Lecionou em Harvard
Professor da USP é detido pela imigração dos EUA após disparo com arma de pressão próximo de sinagoga

Governo norte-americano classificou o caso como "tiroteio antissemita", embora o brasileiro tenha dito que não sabia que morava ao lado do templo

