Primeiro-ministro da Bulgária anuncia renúncia de seu governo

O primeiro-ministro da Bulgária anunciou sua renúncia nesta quinta-feira (11), um dia após mais uma grande manifestação denunciando a corrupção no aparelho estatal e três semanas antes da entrada do país na zona do euro.

"Informo que o governo está renunciando hoje", declarou Rossen Jeliazkov durante uma coletiva de imprensa, enquanto deputados analisavam uma moção de censura apresentada pela oposição.

Na noite de quarta-feira, dezenas de milhares de pessoas se manifestaram na capital, Sófia, e em outras cidades do país, em mais uma demonstração de indignação contra um governo acusado de corrupção.

A onda de descontentamento, sem precedentes em vários anos e com significativa presença da juventude, começou no final de novembro, quando o governo tentou acelerar a aprovação do orçamento de 2026, o primeiro elaborado em euros.

Após sete eleições em menos de quatro anos, o frágil governo de Jeliazkov foi formado em janeiro, reunindo uma coalizão de circunstâncias entre os conservadores do GERB, do ex-primeiro-ministro Boyko Borisov, e outras duas formações, com apoio parlamentar da minoria turca.

Sob pressão das ruas, o governo retirou seu projeto de orçamento em 3 de dezembro, que incluía aumentos de certos impostos e contribuições sociais. Esses aumentos, segundo manifestantes e a oposição, tinham como objetivo encobrir o desvio de verbas.