Primeira-ministra japonesa se muda para residência oficial 'assombrada'

A primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, se mudou para uma residência oficial que, segundo lendas, é assombrada por soldados nipônicos do século passado.

A primeira mulher a governar o Japão, que assumiu o poder há dois meses, mora desde segunda-feira (29) na mansão contígua ao seu gabinete no centro de Tóquio.

Até agora, ela estava hospedada em uma residência para membros do Parlamento, mas foi alvo de críticas por demorar 35 minutos para chegar a seu gabinete após um terremoto no início de dezembro.

Takaichi, 64 anos, chegou ao poder com a promessa de "trabalhar, trabalhar e trabalhar", e afirmou que, desde que assumiu o cargo, está ocupada demais para dormir mais de quatro horas por noite.

Inaugurada em 1929, sua nova residência, cujo estilo é inspirado no já demolido Hotel Imperial do arquiteto americano Frank Lloyd Wright, também pode fazer com que ela passe as horas de descanso acordada.

O edifício foi palco de duas tentativas de golpe de Estado na década de 1930, quando vários funcionários de alto escalão, incluindo um primeiro-ministro, foram assassinados por jovens oficiais do exército.

Alguns acreditam que os fantasmas dos envolvidos naquele episódio vagam pelos corredores da residência desde então.

O antecessor de Takaichi, Shigeru Ishiba, também viveu na residência, que foi reformada em 2005, mas afirmou que não tinha medo de fantasmas.

Antes dele, Fumio Kishida afirmou que, enquanto governou o país, não viu fantasmas no local e conseguiu dormir tranquilamente.

Por sua vez, os ex-primeiros-ministros Shinzo Abe (falecido em 2022), que foi mentor de Takaichi, e Yoshihide Suga moraram em outras residências.