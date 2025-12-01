Presidentes de Ruanda e RD Congo assinarão acordo de paz na quinta em Washington

O presidente Donald Trump reunirá os mandatários de Ruanda e da República Democrática do Congo em Washington na quinta-feira (4) para assinar um acordo de paz, meses depois de um acordo anterior negociado pelos Estados Unidos não ter conseguido conter a violência.

O leste da RD Congo, uma região fronteiriça rica em recursos naturais, é palco de um conflito armado há três décadas.

"O presidente Trump receberá os presidentes da República de Ruanda e da RD Congo para assinar o histórico acordo de paz e econômico que ele negociou", declarou nesta segunda-feira (1º) à imprensa a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Trump se reuniu em junho na Casa Branca com os ministros das Relações Exteriores de ambos os países durante a assinatura de um acordo anterior e, desde então, tem se vangloriado de que a RD Congo é um dos vários países onde ele pôs fim à guerra.

No entanto, a violência continuou e não ficou claro de imediato em que medida o novo acordo de paz será diferente do assinado em junho.

O presidente ruandês, Paul Kagame, acusou publicamente na semana passada o governo congolês de atrasar a assinatura de um acordo de paz.

O longo conflito na região, que possui minerais vitais para as novas tecnologias, já custou centenas de milhares de vidas. A violência se intensificou em janeiro, quando o grupo armado M23, apoiado por Ruanda, capturou amplas áreas de território, incluindo as cidades de Goma e Bukavu.

Ruanda condicionou o fim de suas "medidas defensivas" ao fato de seu vizinho neutralizar as Forças Democráticas para a Libertação de Ruanda (FDLR), um grupo armado fundado por antigos líderes hutus ruandeses responsáveis pelo genocídio dos tutsis em 1994, que considera uma "ameaça existencial".

Trump expressou sua esperança de obter minerais do leste da RD Congo.

Nas conversações realizadas no mês passado em Washington, Ruanda e RD Congo reconheceram um progresso lento na implementação do acordo de junho, mas concordaram em trabalhar para reduzir as tensões.