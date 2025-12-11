Presidente panamenho entrega vestido que Machado usaria na cerimônia do Nobel

A Nobel da Paz venezuelana María Corina Machado guardou para uma próxima ocasião o vestido que usaria na entrega do prêmio na quarta-feira e que havia sido levado a Oslo pelo presidente do Panamá, José Raúl Mulino.

"À disposição, para tudo o que precisar: apoio, conselho, amizade", disse Mulino à líder opositora venezuelana após se abraçarem no saguão do Grand Hotel, no centro de Oslo.

"Bem, as roupas que ela não usou, que acabamos de entregar", contou à AFP o presidente Mulino, ao confirmar que viajaram do Panamá à Noruega com o vestido para a cerimônia, para a qual Corina Machado não chegou a tempo.

Com muita pressa para fazer um discurso no Parlamento norueguês nesta quinta-feira bem cedo, Machado pediu à organização do Nobel que esperasse alguns minutos porque não queria deixar de agradecer ao casal panamenho.

"Espero voltar em breve e que nos vejamos no Panamá e na Venezuela", disse Machado a Mulino.

Questionada pela AFP, María Corina Machado, de 58 anos, recusou-se a adiantar detalhes sobre sua jornada à capital norueguesa. "Depois eu conto tudo", afirmou, visivelmente cansada.

Machado, que vive na clandestinidade na Venezuela desde agosto de 2024, havia feito sua última aparição pública há 11 meses, em uma manifestação em Caracas, e reapareceu na madrugada desta quinta-feira ao lado da mãe, três irmãs e três filhos, a quem não via há mais de um ano.

Como não chegou à cerimônia, sua filha Ana Corina Sosa recebeu o prêmio em seu nome na quarta-feira. Em suas primeiras declarações após chegar à capital norueguesa, Machado confirmou a intenção de retornar à Venezuela.