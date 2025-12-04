Presidente do Líbano anuncia que negociações com Israel serão retomadas em 19 de dezembro

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, anunciou nesta quinta-feira (4) que a próxima rodada de negociações com Israel ocorrerá em 19 de dezembro.

"É normal que a primeira sessão não tenha sido muito produtiva, mas ela abriu caminho para as próximas sessões que começarão no dia 19 deste mês", afirmou, segundo declarou o ministro da Informação, Paul Morcos, ao término de uma reunião do gabinete.

Aoun também afirmou que as reações à primeira rodada de conversações de quarta-feira foram "positivas" e destacou que as negociações diretas entre representantes civis israelenses e libaneses, as primeiras em décadas, buscavam evitar uma "segunda guerra".

O chefe de Estado libanês insistiu, segundo Morcos, na "necessidade de que prevaleça a linguagem da negociação, e não a linguagem da guerra". Também ressaltou que não haveria concessões quanto à soberania do Líbano.

"Não há outra opção além da negociação. Essa é a realidade, e isso é o que a história nos ensinou sobre as guerras", afirmou, segundo Morcos.

O anúncio ocorre dias após o primeiro aniversário do início de um frágil cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah, em 27 de novembro de 2024.

A trégua pôs fim a mais de um ano de hostilidades que eclodiram depois que o movimento islamista libanês lançou ataques em apoio a seu aliado palestino, o Hamas.

Apesar da trégua, Israel bombardeou repetidamente o Líbano, alegando que precisava impedir que o Hezbollah reconstruísse suas capacidades militares.

Segundo um plano aprovado por Beirute, o Exército libanês deveria desmantelar as infraestruturas militares do Hezbollah situadas ao sul do rio Litani antes do fim do ano, para depois fazer o mesmo no restante do país.

Aoun receberá na sexta-feira membros do Conselho de Segurança da ONU e a enviada americana Morgan Ortagus, a quem pedirá que contribuam para o sucesso das negociações com Israel.