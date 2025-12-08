Presidente do Conselho Europeu alerta EUA contra interferência em assuntos da Europa

O presidente do Conselho Europeu, Antonio Costa, alertou os Estados Unidos contra a interferência nos assuntos da Europa e disse que apenas os cidadãos europeus podem decidir quais partidos devem governá-los, em declaração nesta segunda-feira, 8. O comentário acontece em reação à nova estratégia de segurança nacional da administração do presidente norte-americano, Donald Trump, que retrata os aliados europeus como fracos enquanto oferece apoio tácito a partidos políticos de extrema direita.

"É 'bom' que a estratégia descreva os países europeus como aliados, mas 'aliados não ameaçam interferir nas escolhas políticas internas de seus aliados'", disse Costa. "O que não podemos aceitar é a ameaça de interferência na vida política europeia. Os EUA não podem substituir os cidadãos europeus na escolha de quais são os partidos bons ou ruins", acrescentou.

Costa ainda defendeu que "não se pode ter liberdade de expressão sem liberdade de informação" e destacou que "nunca haverá liberdade de expressão se a liberdade de informação dos cidadãos for sacrificada pelos objetivos dos oligarcas da tecnologia nos Estados Unidos." Fonte: Associated Press.