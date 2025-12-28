Presidente da República Centro-africana é favorito para um terceiro mandato

Eleitores centro-africanos votaram, neste domingo (28), em eleições presidenciais nas quais o atual presidente, Faustin-Archange Touadéra, é favorito para exercer um terceiro mandato consecutivo por ser considerado um estabilizador do país.

As urnas fecharam às 18h locais (14h de Brasília) nestas eleições presidenciais, legislativas, municipais e regionais. A apuração dos votos começou imediatamente.

Em uma seção eleitoral, Béranger, de 37 anos, criticou a organização e decidiu não votar.

Ele explicou à AFP ter observado algumas incoerências. "Algumas pessoas, embora tivessem seu cartão de eleitor, puderam votar mesmo que seus nomes não constassem do registro eleitoral", relatou.

Ao contrário, ele contou que cidadãos inscritos no registro, mas que não tinham o cartão, tiveram negado seu direito ao voto.

Os resultados provisórios das eleições presidenciais são esperados para 5 de janeiro.

Embora a situação de segurança no país tenha melhorado desde a guerra civil da década de 2010, segue "frágil", segundo o presidente em fim de mandato.

Touadéra votou escoltado por mercenários do grupo paramilitar russo Wagner, ruandeses, e pela guarda presidencial. Ao emitir seu voto, ele instou a população a votar nele para permitir que a República Centro-africana "recupere a paz".

Eleito em 2016 e reeleito em 2020 em eleições marcadas por acusações de fraude, ele é criticado por ter aprovado em 2023 uma nova Constituição que lhe permite permanecer no poder.

Apesar do avanço na área da segurança, a vida dos centro-africanos, dos quais 71% vivem abaixo da linha da pobreza, segue precária, com falta de serviços básicos, rodovias transitáveis, desemprego endêmico, baixa taxa de formação e custo de vida cada vez mais elevado.