Política, natureza, esporte e arte: a semana mundial em fotos

Famílias prestaram homenagens a soldados caídos da guerra russo-ucraniana em Lviv, na Ucrânia.
Lando Norris celebrou o título mundial de Fórmula 1 após chegar em terceiro no GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Relâmpagos iluminaram a noite do Kuwait durante um temporal no país árabe.
Ana Corina Sosa, filha de Marina Corina Machado, opositora política venezuelana, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em nome da mãe em Oslo, na Noruega.
Severas inundações voltaram a atingir a Indonésia, no sudeste asiático.
Tailandeses começaram a habitar bunkers após nova escalada dos conflitos entre Tailândia e Camboja, na Ásia.
Violinistas tocaram durante a inauguração do renovado Monumento da Neutralidade em Ashgabat, no Turcomenistão, em celebração aos 30 anos do acordo de neutralidade do país.
Um avião realizou pouso de emergência em avenida do Panamá, na América Central.
Foto mostra refugiados da República Democrática do Congo aguardando por alimentos em campo de refugiados em Ruanda, na África.
Fazendeiros gregos protestaram após demora no pagamento do subsídio da agricultura. A União Europeia disse que o atraso se deve a uma investigação sobre fraude nos repasses financeiros ao setor, que afeta diversos países do bloco.