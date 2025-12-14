Polícia prende suspeito de ataque a universidade dos EUA que deixou dois mortos

Divulgação / Providence Police Department

A polícia dos Estados Unidos prendeu neste domingo (14) um suspeito do ataque a tiros na Universidade de Brown que deixou dois mortos e nove feridos no sábado, disse o prefeito de Providence, Brett Smiley. As autoridades prenderam "uma pessoa de interesse", afirmou ele.

Em uma coletiva de imprensa ao lado do prefeito, o coronel da polícia Oscar Perez disse que a pessoa foi detida "no início da manhã" e que, neste momento, as autoridades "não estão" procurando por mais ninguém relacionado ao ataque.

A polícia divulgou 10 segundos de um vídeo do suspeito caminhando a passos rápidos por uma rua deserta. Ele é visto de costas após abrir fogo dentro de uma sala de aula no térreo.

Centenas de policiais foram mobilizados em busca do suspeito do ataque, que levou ao confinamento do campus universitário.

As ruas ao redor da universidade, em Providence, Estado de Rhode Island, ficaram repletas de veículos de emergência horas depois de o atirador abrir fogo no sábado em um prédio onde provas estavam sendo aplicadas.

Este episódio de violência é o mais recente de uma longa série de ataques a campi universitários nos Estados Unidos, onde as tentativas de restringir o acesso a armas de fogo enfrentam oposição política.

Katie Sun, testemunha do ataque, contou ao jornal estudantil Brown Daily Herald que estava estudando em um prédio próximo quando ouviu os tiros. Ela correu para o dormitório, deixando todos os seus pertences para trás.

– Foi, honestamente, muito assustador. Os tiros pareciam vir de (…) onde ficam as salas de aula – disse ela.

Segundo a CNN, o estudante da Universidade de Brown, Lydell Dyer, estava se exercitando na academia da universidade no momento do ataque.

– Tivemos que reunir todos, levá-los para o último andar, apagar as luzes e baixar as persianas – disse ele à emissora, observando que se escondeu silenciosamente no escuro com outras 154 pessoas.

Cerca de 400 policiais, de agentes do FBI à polícia universitária, foram mobilizados.

Ataque ocorreu em locais de provas

A Universidade de Brown é uma das mais renomadas dos Estados Unidos.

Oito dos nove feridos estão em estado grave, mas estável, informou o prefeito de Providence, Brett Smiley. A nona pessoa, atingida por estilhaços, foi levada posteriormente para o hospital, disseram as autoridades.

Dez das 11 vítimas eram estudantes, afirmou a reitora da Universidade de Brown, Christina Paxson, em uma coletiva de imprensa.

– Infelizmente, este é um dia que a cidade de Providence e o Estado de Rhode Island rezaram para que nunca chegasse – lamentou Smiley, referindo-se às tragédias recorrentes causadas por armas de fogo nos Estados Unidos.

O ataque ocorreu no edifício "Barus and Holley", onde ficam os departamentos de engenharia e física. Nos locais, várias provas estavam sendo aplicadas no momento do tiroteio.

A Universidade de Brown relatou um "atacante ativo" às 16h22 de sábado (18h22 no horário de Brasília).

Trump se manifesta

No vídeo divulgado pela polícia, o suspeito do ataque é visto saindo de um prédio vestindo roupas escuras.

Testemunhas indicaram que ele também usava "uma máscara de camuflagem cinza", afirmou O'Hara.

O presidente Donald Trump usou sua conta na rede social Truth Social para lamentar o episódio e pedir oração às vítimas.