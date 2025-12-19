Polícia conclui que suspeito de ataque na Universidade Brown matou professor no MIT dois dias depois

Nesta sexta-feira (19), a polícia de Boston concluiu que o suspeito de realizar ataque na Universidade Brown, nos Estados unidos, também é responsável pela morte de um professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). O crime ocorreu dois dias após o ataque na universidade.
A procuradora federal Leah Foley afirmou, em coletiva de imprensa, que os investigadores têm certeza de que o homem foi o responsável pelo assassinato do professor Nuno Loureiro, ocorrido na segunda-feira (15). Loureiro foi encontrado morto em sua casa, conforme o g1.
Ela ressaltou que os promotores reuniram provas robustas que o vinculam ao crime.
O Departamento Federal de Investigação dos Estados Unidos, em parceria com a polícia de Providence, cidade em Rhode Island onde fica a instituição, divulgou um cartaz e novas imagens do suspeito para tentar obter informações sobre sua identidade.