Polícia australiana prende sete homens por planejarem 'ato violento'

A polícia australiana prendeu sete homens em Sydney nesta quinta-feira (18), após receber informações de que estariam planejando um "ato violento" na cidade, que ainda se recupera do recente atentado antissemita na praia de Bondi.

"Até o momento, a polícia não identificou nenhum vínculo com as investigações policiais em andamento sobre o ataque terrorista em Bondi", afirmou a polícia de Nova Gales do Sul em um comunicado.

Acrescentou que policiais de táticas especiais interceptaram dois veículos após receberem informações "de que um ato violento poderia estar sendo planejado".

Os policiais revistaram vários homens, que foram então obrigados a deitar no chão com as mãos amarradas nas costas, de acordo com imagens obtidas pela mídia local.

Um dos suspeitos parecia estar sangrando devido a um corte na cabeça.

Uma viatura policial também colidiu com um carro pequeno dirigido pelos suspeitos para obrigá-los a parar.

Dois homens, pai e filho, são suspeitos de ter matado 15 pessoas em um ataque antissemita no último domingo na praia de Bondi. Um dos agressores foi morto a tiros e o outro permanece hospitalizado.