Mundo

Sem antecedentes

Polícia australiana diz que autores do ataque em Sydney eram pai e filho, e descarta 3º pessoa

O pai, de 50 anos, foi morto pelas autoridades. O filho foi detido e sofreu ferimentos, mas sua condição é estável

Estadão Conteúdo

Amélia Alves

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS