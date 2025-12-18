Petróleo sobe ligeiramente, atento às incertezas geopolíticas

Os preços do petróleo subiram ligeiramente nesta quinta-feira (18), pela segunda sessão consecutiva, impulsionados pelo aumento das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela e pelas negociações sobre a guerra na Ucrânia.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, avançou 0,24%, para 59,82 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em janeiro, subiu 0,38%, para 56,15 dólares.

Com o bloqueio dos petroleiros sujeitos a sanções que entram ou saem da Venezuela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, "vai provocar uma restrição do fornecimento de petróleo bruto venezuelano no mercado", disse à AFP John Kilduff, da Again Capital.

O país sul-americano "poderá em breve ser obrigado a começar a fechar alguns poços de petróleo, uma vez que suas capacidades de armazenamento estão quase esgotadas", apontaram, por sua vez, os analistas da DNB Carnegie.

Embora a Venezuela detenha as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, à frente da Arábia Saudita e do Irã, o país é um produtor de importância moderada, com cerca de um milhão de barris por dia.

O outro fator que impactou os preços é a situação na Ucrânia, "em particular as declarações beligerantes de Vladimir Putin nos últimos dias", disse Kilduff.

O presidente russo afirmou na quarta-feira que os objetivos de Moscou na Ucrânia, especialmente os territoriais, serão "sem sombra de dúvida alcançados".

"As esperanças de um fim rápido da guerra", que pressionaram os preços nas duas últimas semanas, "podem revelar-se prematuras", advertiu Carsten Fritsch, do Commerzbank.