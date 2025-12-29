Petróleo sobe atento às negociações sobre guerra na Ucrânia

Os preços do petróleo subiram nesta segunda-feira (29) à medida que o mercado estimava que as negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia ainda não tinham efeito e poderiam prolongar-se.

O barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, subiu 2,14%, para 61,94 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento no mesmo mês, avançou 2,36%, para 58,08 dólares.

A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira que o presidente Donald Trump teve uma conversa telefônica "positiva" com o seu par russo Vladimir Putin, um dia depois de o americano se reunir com seu homólogo da Ucrânia, Volodimir Zelensky, na Flórida.

"Nos últimos meses, temos visto conversas dos Estados Unidos com a Rússia, e também com a Ucrânia, mas quando se chega às questões realmente difíceis sobre segurança e território, não se encontram soluções", disse à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

"Como consequência, o conflito continua e o mercado de petróleo incorpora nos seus preços um certo nível de risco geopolítico associado a esse conflito", acrescentou o analista.

Apesar do otimismo que Trump demonstrou no domingo, ele também foi evasivo ao responder se a guerra pode acabar "nas próximas semanas".

Segundo analistas, um acordo facilitaria o levantamento das sanções dos Estados Unidos à Rússia para que exporte mais barris. Mas, enquanto continuarem, o conflito aumentará os preços do petróleo bruto.