Petróleo sobe após falta de progresso entre Moscou e Kiev

Os preços do petróleo subiram nesta quarta-feira (3), impulsionados por dúvidas em relação a uma resolução rápida da guerra na Ucrânia.

O barril do Brent para entrega em fevereiro subiu 0,35%, aos US$ 62,67, e o do WTI para janeiro teve alta de 0,53%, aos US$ 58,95.

"Muitos operadores acham que Putin não está interessado em um acordo de paz", disse à AFP Robert Yawger, da Mizuho USA, o que explica o aumento dos preços hoje.

Rússia e Ucrânia declararam nesta quarta-feira que estão dispostas a prosseguir com as conversas sobre o conflito. Já os europeus consideraram que o presidente russo não mostra vontade de obter a paz.

Putin disse ontem que não desejava uma guerra com a Europa, mas que estava "preparado" para o caso de os europeus iniciarem um conflito. Yawger apontou que "as declarações beligerantes" do presidente russo, principalmente contra a Europa, contribuem para manter os preços sob pressão. "Um aumento da tensão não é bom para a demanda de petróleo, e é ainda pior para a oferta."