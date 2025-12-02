Petróleo cai por negociações sobre fim da guerra na Ucrânia

As cotações do petróleo recuaram nesta terça-feira (2) enquanto os operadores do mercado estão atentos às negociações entre Estados Unidos e Rússia para o fim da guerra na Ucrânia.

O preço do barril de tipo Brent, negociado em Londres para entrega em fevereiro, caiu 1,14%, para 62,45 dólares. Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI) com vencimento em janeiro, recuou 1,15%, para 58,64 dólares.

O presidente russo Vladimir Putin e o enviado do governo americano Steve Witkoff começaram as conversas em Moscou na noite desta terça-feira, sobre o plano da Casa Branca para pôr fim ao conflito na Ucrânia.

"Por ora, o mercado está em uma fase de espera para ver o que sairá dessas discussões", explicou à AFP John Kilduff, da Again Capital.

Uma delegação de Kiev poderia se reunir nesta quarta-feira com Steve Witkoff e o genro do presidente americano, Jared Kushner, na Europa após as conversas na Rússia, segundo disse uma fonte ucraniana à AFP.

O contexto do preço do petróleo também se viu influenciado pelas ofensivas ucranianas contra infraestruturas petrolíferas russas, aumentando os receios de uma interrupção no fornecimento.

Segundo Kilduff, essa situação "explica por que, neste momento, os preços não caem muito além dos 60 dólares por barril para o WTI".

Paralelamente, os atores do mercado ainda avaliam a possibilidade de um excesso de oferta da commodity no próximo ano, o que pressionaria os preços para baixo.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), que se reuniram no domingo no âmbito de uma reunião semestral de ministros, confirmaram a pausa no aumento da produção no primeiro trimestre de 2026, o que propicia um cenário de menor demanda.