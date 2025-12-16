Petróleo cai com hipótese de acordo sobre Ucrânia

As cotações do petróleo recuaram de forma notável nesta terça-feira (16), pela quarta sessão consecutiva, devido a avanços nas conversas para um acordo para encerrar a guerra na Ucrânia, em um mercado que teme o excesso de oferta.

"O preço do petróleo Brent caiu [na sessão] abaixo da barreira dos 60 dólares por barril pela primeira vez em mais de sete meses", indica Carsten Fritsch, do Commerzbank.

Ao fechar em 58,92 dólares (-2,71%), o contrato de referência europeu para entrega em fevereiro atingiu inclusive o seu fechamento mais baixo desde fevereiro de 2021.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), para entrega em janeiro, recuou 2,73%, para 55,27 dólares, um nível inédito há quase cinco anos.

"A pressão vendedora é gerada por novas esperanças de que a guerra na Ucrânia chegue a seu fim em um futuro próximo e pelo relaxamento ou levantamento das sanções americanas contra o setor petrolífero russo que acompanharia" este desenvolvimento, estima Fritsch.

Em cerca de dez dias, o preço do WTI caiu 8%.