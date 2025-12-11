Petroleiro apreendido em frente à costa da Venezuela irá para porto nos EUA

O petroleiro apreendido por Washington em frente à costa venezuelana será conduzido a um porto dos Estados Unidos e o petróleo será confiscado, declarou a porta-voz da Casa Branca nesta quinta-feira (11).

"Há um processo legal para o confisco desse petróleo, e esse processo legal será executado", declarou a porta-voz, Karoline Leavitt.

O petroleiro, submetido a sanções havia anos, foi tomado por forças americanas no Caribe na quarta-feira, em um ato qualificado de "roubo descarado" e "pirataria" por Caracas.

O petróleo é a principal fonte de recursos do governo de Maduro e esta apreensão representa um aumento significativo da pressão americana.

"Não vamos ficar quietos e ver navios sancionados navegar com petróleo de contrabando, cujos lucros servem para alimentar o narcoterrorismo de regimes ilegítimos", acrescentou a porta-voz.

Perguntada se a campanha no Caribe tem como alvo o tráfico de drogas ou o petróleo, Leavitt respondeu: "os Estados Unidos estão concentrados em alcançar várias coisas no hemisfério ocidental", isto é, no continente americano.

"O presidente adotou uma abordagem nova que não tinha sido tomada por nenhuma administração há bastante tempo", prosseguiu.

Na semana passada, a Casa Branca publicou uma nova Estratégia de Segurança Nacional, que coloca a América Latina e o Caribe como uma região de interesse essencial, diante da presença da China e de regimes que Washington considera hostis.