Pentágono diz ter plano de contingência caso Maduro deixe o poder e a Venezuela

A secretária de Imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, disse nesta terça-feira, 2, que o Departamento de Guerra tem um plano de contingência caso o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, deixe o poder e o país, enfatizando que as forças dos EUA agiriam apenas se instruídas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Em coletiva de imprensa, Wilson pontuou que Pentágono continua centrado no desmantelamento de "redes de narcóticos", em referência aos ataques a embarcações no Caribe e América do Sul.

Perguntada sobre se os membros das forças armadas ou do governo da Venezuela seriam excluídos de uma futura transição, Wilson afirmou que a determinação "caberia ao presidente".