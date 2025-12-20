Pentágono diz ter atacado mais de 70 alvos em operação contra EI na Síria

As Forças Armadas dos Estados Unidos atacaram mais de 70 alvos no centro da Síria nesta sexta-feira (19), informou o Pentágono, no âmbito de uma importante operação militar contra o grupo Estado Islâmico (EI).

Em sua rede Truth Social, o presidente Donald Trump descreveu a ofensiva como uma "represália muito séria" por um atentado recente que matou três americanos no fim de semana passado no país árabe, no sítio arqueológico de Palmira.

Os Estados Unidos "atingiram mais de 70 alvos em múltiplas localidades do centro da Síria com aviões de combate, helicópteros de ataque e artilharia", afirmou o Comando Central de Estados Unidos (Centcom) em comunicado.

"A operação utilizou mais de 100 munições de precisão contra infraestruturas e depósitos conhecidos de armamentos do Estado Islâmico", acrescentou o Centcom.

Também afirmou que, desde o ataque em Palmira, forças americanas e aliadas "realizaram dez operações na Síria e no Iraque que resultaram na morte ou detenção de 23 efetivos terroristas", sem especificar a que grupos pertenciam.

"Vamos seguir perseguindo implacavelmente os terroristas que buscam causar dano aos americanos e a nossos parceiros em toda a região", disse o almirante Brad Cooper.

Os americanos mortos em Palmira eram os sargentos da Guarda Nacional de Iowa, William Howard e Edgar Torres Tovar, além de Ayad Mansoor Sakat, um civil de Michigan que trabalhava como intérprete.

O Ministério das Relações Exteriores da Síria afirmou em uma publicação no X que o país está comprometido em combater o Estado Islâmico e "garantir que não tenha refúgios seguros no território sírio".