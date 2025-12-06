Pelo menos 25 pessoas morrem em incêndio em boate na Índia

Casa noturna ficou completamente destruída. ATISH NAIK / AFP

Pelo menos 25 pessoas morreram e seis ficaram feridas em um incêndio em uma boate no balneário de Goa, no oeste da Índia, anunciou neste domingo (7) o ministro-chefe Pramod Sawant.

Vários turistas estão entre as vítimas do incêndio, que começou em uma discoteca em Arpora, no distrito de Goa Norte, segundo a polícia, citada pela agência Press Trust of India.

O ministro-chefe disse aos jornalistas no local que "três ou quatro" turistas haviam falecido. Além disso, explicou que três pessoas morreram devido a queimaduras, enquanto as demais foram vitimadas por asfixia.

"Visitei o local do incidente e ordenei uma investigação sobre este acontecimento", afirmou, acrescentando que "os responsáveis enfrentarão as ações mais rigorosas previstas na lei; qualquer negligência será tratada com firmeza".

O primeiro-ministro Narendra Modi afirmou em comunicado que as mortes eram "profundamente lamentáveis".

A mídia local citou fontes policiais dizendo que o incêndio pode ter sido causado por uma "explosão de cilindro", mas que o caso está sob investigação.

Uma auditoria em locais semelhantes será realizada para evitar novos acidentes, de acordo com a agência de notícias PTI.