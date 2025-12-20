Passageiros acusam família de embarcar idosa morta em voo na Espanha

Passageiros de um voo que sairia na sexta-feira, 19, de Málaga, na Espanha, para Londres, no Reino Unido, acusam uma família britânica de tentar embarcar no avião com uma mulher de 89 anos que já estava morta. A companhia aérea nega e diz que ela embarcou com vida e morreu antes da decolagem.

De acordo com o jornal britânico The Sun, cinco familiares da idosa a transportavam em uma cadeira de rodas e já estavam dentro do avião, que chegou a taxiar na pista para decolar, quando os comissários de bordo perceberam que a mulher estava morta. O voo, que estava previsto para 11h15, atrasou quase 12 horas.

Nas redes sociais, passageiros relataram que um funcionário da companhia aérea EasyJet chegou a questionar o estado de saúde da mulher no momento do embarque. A família teria respondido que ela estava apenas cansada.

Em uma publicação no TikTok, uma mulher chamada Petra Boddington criticou os procedimentos da empresa. "EasyJet! O que os seus funcionários estavam pensando? Eles perguntaram à família cinco vezes se essa mulher estava bem... Ela claramente não estava! A olho nu, ela parecia que já estava morta, colocada inconsciente em uma cadeira de rodas. Então, por que permitir que ela entrasse no avião e atrapalhasse os planos de todo mundo?", questionou ela.

Em posicionamento enviado ao The Sun, a EasyJet afirmou que a mulher estava viva no momento do embarque, que a família tinha um certificado médico de que ela estava apta para voar e estava acompanhada de profissionais de saúde.

De acordo com a empresa, somente após o embarque a idosa precisou de assistência médica. Ela teria morrido antes da decolagem. "A saúde e o bem-estar dos nossos passageiros e tripulação são sempre a maior prioridade da EasyJet, e pedimos aos clientes que compreendam essas circunstâncias", disse a empresa.