Partido Comunista do Vietnã apoia To Lam para permanecer no cargo máximo

O Partido Comunista do Vietnã apoiou, nesta terça-feira (23), o secretário-geral To Lam para que permaneça no cargo pelos próximos cinco anos, segundo duas fontes informadas sobre uma reunião em que dirigentes de alto escalão concordaram com uma lista de candidatos que será anunciada no congresso do partido em janeiro.

Lam, que se tornou chefe do partido após a morte de seu antecessor em agosto de 2024, impulsionou reformas descritas por autoridades como "uma revolução", reduzindo a burocracia e combatendo a corrupção enquanto busca estimular o crescimento econômico.

"Nenhuma mudança. O chefe do partido permanece em seu posto para garantir a estabilidade", disse uma fonte informada sobre a reunião à AFP.

Uma segunda fonte confirmou que Lam continuará como secretário-geral e também será indicado para exercer simultaneamente o cargo de presidente.

"Em nome daqueles que fomos encarregados da nomeação ao Comitê Central e aos cargos de liderança para o próximo período... queremos agradecer ao Comitê Central, ao Politburo e à Secretaria por sua confiança ao nos atribuir essa tarefa", declarou Lam em um discurso nesta terça-feira, agradecendo aparentemente aos delegados por sua indicação.

"Continuaremos trabalhando juntos com unidade e com um alto senso de responsabilidade e eficiência, correspondendo às expectativas do Partido e do Povo", acrescentou.

As decisões devem ser formalizadas no congresso do partido, que será realizado de 19 a 25 de janeiro, quando também serão apresentados os planos políticos para os próximos cinco anos.