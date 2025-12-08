Paramount Skydance desafia a Netflix com oferta de US$ 108,4 bilhões pela Warner

A Paramount lançou, nesta segunda-feira (8), uma oferta pública de aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD) a 30 dólares por ação, desafiando um acordo previamente anunciado entre a empresa e a Netflix.

A oferta avalia a gigante do entretenimento em 108,4 bilhões de dólares (578,8 bilhões de reais) e representa um bônus de 139% sobre o preço das ações da Warner em setembro, afirmou a Paramount em um comunicado que classificou a oferta da Netflix como "inferior e incerta".

"Os acionistas da WBD merecem a oportunidade de considerar a nossa oferta superior em dinheiro", disse David Ellison, presidente e CEO da Paramount.

Ao contrário da Netflix, que propõe adquirir apenas o estúdio Warner Bros e a plataforma de streaming HBO Max, a Paramount Skydance quer adquirir toda a WBD, incluindo sua carteira de canais de televisão.

Antes de considerar uma venda, a Warner Bros Discovery planejava separar esses canais do restante do grupo - entre eles estão CNN e Discovery - considerando seu menor potencial de crescimento em um contexto de retração da televisão a cabo nos Estados Unidos.

A Paramount Skydance foi, de fato, a primeira a manifestar interesse pela Warner Bros Discovery e apresentou pelo menos cinco ofertas antes da desta segunda-feira, mas o conselho da WBD preferiu a Netflix, que também superou a operadora de cabo Comcast.

- Competição -

"Nossa oferta é a mais alta entre as que estão na mesa", afirmou Ellison durante uma entrevista ao canal CNBC.

A proposta da Netflix avaliava a Warner Bros e a HBO Max em 83 bilhões de dólares (443 bilhões de reais), incluindo a dívida.

Para tentar convencer o conselho de administração da WBD e seus acionistas, a Paramount Skydance está disposta a financiar sua oferta inteiramente em dinheiro, enquanto a Netflix inclui uma parte do pagamento em ações.

O grupo conseguiu reunir essa soma colossal apoiando-se, em parte, no patrimônio da família Ellison, cujo patriarca, Larry, é o segundo homem mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 270 bilhões de dólares (1,4 trilhão de reais), segundo o site da revista Forbes.

"Temos mais certeza de obter a aprovação dos reguladores" do que a Netflix, argumentou David Ellison.

No domingo, à margem de uma cerimônia em Washington, o presidente Donald Trump expressou dúvidas sobre a conveniência de uma união entre a Netflix e a Warner Bros.

A Netflix já tem "uma fatia de mercado muito grande", lembrou, o que "poderia ser um problema", sustentou.

Essa fusão reuniria duas das três maiores plataformas de vídeo do mundo (excluindo a Amazon Prime por seu modelo híbrido), com mais de 300 milhões de assinantes para a Netflix e 128 milhões para a HBO Max.

"Permitir que o primeiro serviço mundial de streaming se funda com o terceiro é ruim para a concorrência", argumentou David Ellison.

Ellison conta com o apoio de Trump, que é próximo de seu pai. Larry Ellison contribuiu financeiramente para as campanhas eleitorais do presidente americano.

O diretor da Skydance obteve, em julho, a aprovação do regulador americano de telecomunicações e televisão, a FCC, para adquirir a Paramount após prometer uma modificação na linha editorial da CBS, canal do grupo muito criticado por Trump.