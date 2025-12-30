Para reverter caos aéreo, Portugal suspende sistema que substituiu carimbos em passaportes

O governo português anunciou a suspensão por três meses do sistema que substituiu carimbos em passaportes. A decisão foi informada nesta terça-feira (30), após meses de longas filas no Aeroporto de Lisboa.
A medida acompanha o reforço do número de agentes e de equipamentos no controle de fronteiras, segundo o g1. O Sistema de Entrada/Saída (EES, na sigla em inglês) foi adotado em outubro por 29 países europeus, com o objetivo de identificar viajantes de fora da União Europeia por meio de dados biométricos.
O sistema, no entanto, gerou filas que chegaram a sete horas no Aeroporto Humberto Delgado, na capital portuguesa.