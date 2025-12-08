Países da UE aprovam endurecimento da política migratória

Os países membros da União Europeia (UE) aprovaram nesta segunda-feira (8) um endurecimento das normas migratórias, o que permitirá a criação de "centros de retorno" fora do bloco para os solicitantes de asilo com pedidos rejeitados.

Reunidos em Bruxelas, os ministros do Interior dos 27 Estados-membros aprovaram as medidas apresentadas pela Comissão Europeia, o Executivo do bloco, em um contexto de ascensão dos partidos que defendem a redução da imigração.

O pacote deve ser aprovado pelo Parlamento Europeu antes de entrar em vigor.