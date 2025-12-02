OpenAI declara 'código vermelho' diante de forte concorrência ao ChatGPT

O diretor-executivo da OpenAI, Sam Altman, declarou "código vermelho" na empresa para enfrentar a forte concorrência de outras gigantes tecnológicas frente ao ChatGPT, em particular o Google, informaram meios de comunicação dos Estados Unidos.

Em um memorando enviado na segunda-feira (1º), Altman disse aos seus funcionários que a empresa está passando por "um momento crítico para o ChatGPT" e que recursos devem ser direcionados para enfrentar a nova concorrência ao seu chatbot, indicaram reportagens da imprensa.

A situação implica que outros projetos sejam adiados, inclusive um plano para introduzir publicidade no chatbot, afirmou o CEO.

Segundo o documento divulgado pelo The Information e pelo Wall Street Journal, Altman afirmou que "código vermelho" significa que a OpenAI também pode atrasar o desenvolvimento de outros produtos, como agentes com inteligência artificial (IA) para automatizar tarefas relacionadas a compras e saúde.

Avaliada em meio trilhão de dólares (R$ 2,7 trilhões, na cotação atual), a OpenAI é a empresa privada mais valiosa do mundo.

Grandes investidores querem adquirir ações da companhia. Mas surgem cada vez mais perguntas sobre como ela poderia gerar lucros que compensem os elevados custos de oferecer seu serviço de IA a milhões de usuários, a grande maioria dos quais o utiliza gratuitamente.

O Google lançou em novembro uma nova versão de seu chatbot Gemini, após ter ficado para trás no mercado quando o ChatGPT foi lançado há três anos.

A OpenAI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da AFP.