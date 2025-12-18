Novo ataque dos EUA contra embarcação no Pacífico deixa quatro mortos

Segundo o exército americano, a embarcação teria relação com o tráfico de drogas @Southcom / Divulgação

As Forças Armadas dos Estados Unidos confirmaram um novo ataque contra uma embarcação no Oceano Pacífico. A ação norte-americana deixou quatro mortos.

Segundo o exército americano, a embarcação teria relação com o tráfico de drogas.

"Os serviços de inteligência confirmaram que a embarcação estava navegando por uma rota conhecida de tráfico de drogas no Pacífico Leste e realizando operações de narcotráfico", afirmou o Comando Sul dos EUA em um comunicado à imprensa.

Desde o início da campanha antidrogas em setembro, os Estados Unidos realizaram mais de 25 ataques desse tipo, que deixaram pelo menos 99 mortos.

Tensão com a Venzeuela

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na terça-feira (16) o bloqueio total da entrada e saída de navios petroleiros na Venezuela. O republicano acusa Nicolás Maduro de roubar o petróleo norte-americano para financiar crimes como "narcotráfico e tráfico de pessoas".

Em publicação na Truth Social, Trump afirmou que a Venezuela está "completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul".

Segundo o republicano, os militares norte-americanos só deixarão o país quando "todo o petróleo, terras e outros bens" roubados dos Estados Unidos forem devolvidos.

"O regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para financiar a si mesmo, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros", escreveu.

Deportação de Venezuelanos

Trump ainda aproveitou para criticar Joe Biden ao afirmar que os Estados Unidos estão deportando imigrantes venezuelanos que vivem irregularmente no país.