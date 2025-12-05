Novo ataque dos EUA contra barco no Pacífico deixa quatro mortos

Vídeo mostrando uma lancha cruzando o mar antes de ser atingida por uma explosão. @Southcom / X / Reprodução

Um novo ataque militar dos Estados Unidos contra um barco, supostamente carregado de drogas no Oceano Pacífico Oriental, matou quatro pessoas nesta quinta-feira (4). A ação acontece em meio à crescente controvérsia sobre uma ofensiva que já deixou pelo menos 87 mortos.

O secretário de Guerra, Pete Hegseth, e o governo do presidente Donald Trump têm sido alvo de críticas, especialmente pelo incidente de 2 de setembro, no qual forças americanas atacaram os destroços de uma embarcação que já havia sido atingida, matando dois sobreviventes.

O Comando Sul dos EUA informou no X que "serviços de inteligência confirmaram que o barco transportava narcóticos ilícitos e navegava por uma rota conhecida de tráfico de drogas no Pacífico Oriental".

"Quatro narcoterroristas do sexo masculino a bordo da embarcação foram mortos", escreveu.

A publicação incluía um vídeo mostrando uma lancha cruzando o mar em alta velocidade antes de ser atingida por uma explosão que a incendiou.