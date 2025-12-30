Novo ataque dos EUA atinge embarcação no Pacífico e deixa duas pessoas mortas

A embarcação "navegava por rotas conhecidas do narcotráfico", segundo o Comando Sul. @Southcom / X / Reprodução

As forças militares dos Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (29), que duas pessoas morreram em um novo ataque a uma embarcação de supostos narcotraficantes no Pacífico Oriental.

"Os serviços de inteligência confirmaram que a embarcação navegava por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico Oriental e participava de operações de narcotráfico. Dois narcoterroristas morreram", publicou no X o Comando Sul dos Estados Unidos, que opera na região da América Latina e do Caribe.

De acordo com o Comando Sul, nenhum militar dos EUA ficou ferido.

Ao menos 30 ataques

Desde setembro, as forças militares dos EUA realizaram ao menos 30 ataques contra o que alegam ser navios usados ​​para contrabando de drogas para os Estados Unidos. A maioria das operações ocorreu no Pacífico Leste, mas também houve várias no mar do Caribe.

O governo Trump não apresentou provas de que os navios atacados estivessem envolvidos com o tráfico de drogas, o que gerou debates sobre a legalidade dessas operações.

Especialistas em Direito Internacional e organizações de Direitos Humanos afirmam que os ataques provavelmente constituem execuções extrajudiciais, acusação que Washington nega.

A declaração divulgada pelo Comando Sul na segunda-feira não especificou a localização exata do ataque.

Este último ataque ocorre depois de Trump confirmar que Washington destruiu uma área de atracação de supostos navios venezuelanos envolvidos com o tráfico de drogas, o que pode marcar o primeiro ataque terrestre da campanha militar de Washington.