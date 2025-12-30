Novo ataque dos EUA atinge embarcação no Pacífico e deixa duas pessoas mortas

As forças militares dos Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (29), que duas pessoas morreram em um novo ataque a uma embarcação de supostos narcotraficantes no Pacífico Oriental.
"Os serviços de inteligência confirmaram que a embarcação navegava por rotas conhecidas do narcotráfico no Pacífico Oriental e participava de operações de narcotráfico. Dois narcoterroristas morreram", publicou no X o Comando Sul dos Estados Unidos, que opera na região da América Latina e do Caribe.
De acordo com o Comando Sul, nenhum militar dos EUA ficou ferido.
Ao menos 30 ataques
Desde setembro, as forças militares dos EUA realizaram ao menos 30 ataques contra o que alegam ser navios usados para contrabando de drogas para os Estados Unidos. A maioria das operações ocorreu no Pacífico Leste, mas também houve várias no mar do Caribe.
O governo Trump não apresentou provas de que os navios atacados estivessem envolvidos com o tráfico de drogas, o que gerou debates sobre a legalidade dessas operações.
Especialistas em Direito Internacional e organizações de Direitos Humanos afirmam que os ataques provavelmente constituem execuções extrajudiciais, acusação que Washington nega.
A declaração divulgada pelo Comando Sul na segunda-feira não especificou a localização exata do ataque.
Este último ataque ocorre depois de Trump confirmar que Washington destruiu uma área de atracação de supostos navios venezuelanos envolvidos com o tráfico de drogas, o que pode marcar o primeiro ataque terrestre da campanha militar de Washington.
Trump alega que não precisa da aprovação do Congresso para atacar supostos cartéis de drogas no mar ou em terra na Venezuela, citando preocupações com vazamentos de informações.