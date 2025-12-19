Novas 'consultas' entre ucranianos, americanos e europeus nesta sexta nos EUA

Ucranianos, americanos e europeus iniciarão nesta sexta-feira (19), nos Estados Unidos, novas "consultas" sobre o plano de Washington para pôr fim à guerra com a Rússia, anunciou o principal negociador de Kiev.

"Vamos começar uma nova série de consultas com a parte americana. A convite desta última, os nossos parceiros europeus também participam neste formato", disse no X Rustem Oumerov, acrescentando que a equipe ucraniana mantém "um espírito construtivo".

A inclusão direta dos europeus constitui uma novidade em relação às reuniões anteriores, realizadas nas últimas semanas entre ucranianos e americanos em Genebra, Miami e Berlim.

Há mais de um mês, os Estados Unidos propuseram um plano para encerrar a guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia em fevereiro de 2022. Esse texto inicial, percebido pela Ucrânia e seus parceiros ocidentais como amplamente favorável ao Kremlin, foi desde então revisto após as consultas com Kiev.

Os detalhes da nova versão não foram divulgados, mas, segundo o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, ela inclui concessões territoriais por parte da Ucrânia em troca de garantias de segurança ocidentais.

A reunião ocorre depois de o presidente russo, Vladimir Putin, afirmar, nesta sexta, que "a bola está completamente no campo" da Ucrânia e de seus aliados, já que a Rússia havia aceitado "compromissos" nos seus próprios diálogos com os Estados Unidos.

O presidente americano, Donald Trump, não esconde a sua impaciência para ver aprovado o acordo entre Kiev e Moscou.