Nova primeira-dama de Nova York posa em editorial de moda

A artista síria-americana Rama Duwaji e futura primeira-dama da cidade de Nova York estrela um editorial de moda da revista The Cut, nesta semana.

Casada com o prefeito eleito de Nova York, Zohran Mamdani, a ilustradora fala sobre sua nova vida como primeira-dama e o objetivo de adotar uma abordagem diferente enquanto estiver na posição. Ela conta que pretende apoiar o marido, a quem chama de "Z", em sua jornada como prefeito de Nova York.

"No fim das contas, não sou política. Estou aqui para ser um sistema de apoio para Z e usar o cargo da melhor maneira possível como artista", disse em entrevista à repórter Danya Issawi.

Ela explica que quer utilizar sua projeção para lançar outros artistas e fortalecer a comunidade artística local. Como ilustradora, Rama já fez trabalhos para diversos veículos, como The New Yorker, Vogue e BBC.

"Há tantos artistas tentando fazer sucesso na cidade - tantos artistas talentosos e desconhecidos criando obras sem reconhecimento imediato, usando seu último salário em materiais", diz ela. "Acho que usar essa posição para dar destaque a eles e oferecer-lhes uma plataforma é uma prioridade máxima."

Rama conheceu o prefeito eleito de Nova York em um aplicativo em 2021 e se casaram no início deste ano. Em um editorial de moda que mistura referências à arte, com uso de peças de cerâmica, e peças de roupa selecionadas pela própria artista, Rama envia a mensagem sobre um novo estilo de primeira-dama, mais discreta e com a própria agenda pessoal.

As roupas usadas por Rama foram emprestadas e são de jovens estilistas, marcas de Nova York, estilistas negros e peças de moda vintage.

Nascida em Houston, no Texas, e filha de pais sírios, Rama se interessa por questões políticas e não evita esses temas. "Falar abertamente sobre a Palestina, a Síria, o Sudão - tudo isso é muito importante para mim", diz ela em entrevista à The Cut. "Estou sempre me mantendo informada sobre o que está acontecendo, não só aqui, mas em outros lugares. Parece falso falar sobre qualquer outra coisa quando é só isso que está na minha mente, tudo o que quero colocar no papel", afirma. "Tudo é político; é o assunto das minhas conversas com o Z."

O casal já foi alvo de diversos ataques racistas e islamofóbicos devido à origem muçulmana de ambos. Na entrevista, Rama afirma que a moda faz parte de sua maneira de se posicionar politicamente.

"É bom ter um pouco de análise sobre as roupas porque, por exemplo, durante a noite da eleição geral, foi bom enviar uma mensagem sobre os palestinos usando uma peça de um estilista palestino", afirmou.

Na ocasião, a futura primeira-dama usou uma peça do estilista Zeid Hijazi, combinada com uma saia da estilista nova-iorquina Ulla Johnson.

Aos 28 anos, o corte de cabelo de Rama também tem virado um hit e foi classificado pela Vogue como o "novo visual descolado do outono". Ainda se acostumando à nova realidade na qual é amplamente conhecida nos Estados Unidos, Rama não esconde o desconforto com a abordagem: "Não me senti necessariamente ofendida, mas sim incomodada com a percepção de ser vista como esposa de alguém", relata na entrevista.

Zohran Mamdani foi eleito aos 34 anos como o primeiro prefeito muçulmano e socialista de Nova York. O político derrotou o ex-governador Andrew Cuomo e o republicano Curtis Sliwa.