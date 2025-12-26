Nevasca põe Nova York em alerta e gera onda de cancelamentos de voos

A chegada de fortes nevascas ao nordeste e meio-oeste colocou os Estados Unidos em alerta para esta sexta-feira, 26, e o sábado, 27, em cidades como Nova York, Nova Jersey e Connecticut. A previsão é que a tempestade de neve chegue ao pico durante a madrugada.

A situação impacta em voos de diversas partes do país - com ao menos 1.364 cancelados e 4.267 atrasados até as 15h30 desta sexta. Os aeroportos mais impactados são os de Nova York e Chicago, de acordo com o site FlightAware.

Em plena alta temporada de Natal e ano-novo, Nova York se preparava para receber até 25 centímetros de neve durante a noite, com temperaturas abaixo de zero e um frio que pode se prolongar ao longo do fim de semana. A Autoridade Portuária de Nova York e Nova Jersey espera que cerca de 15 milhões de viajantes passem por seus aeroportos, pontes e túneis durante a temporada de festas.

A previsão é que essa seja a maior tempestade de neve em ao menos três anos em Nova York. "As condições das estradas serão perigosas para quem estiver voltando das férias", alertou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

O prefeito de Nova York, Eric Adams, anunciou um alerta de tempestade de inverno e informou que equipes municipais foram mobilizadas para limpar as vias. Agentes públicos estão aplicando sal líquido em ruas e rodovias, para mitigar o possível grande acúmulo de neve. Já Nova Jersey declarou estado de emergência.

Califórnia registra mortes após tempestades e inundações

As nevascas são esperadas enquanto a Califórnia ainda sofre com os impactos de fortes chuvas e inundações, que deixaram ao menos três mortos nos últimos dias, de acordo com o noticiário local. O governador Gavin Newsom declarou emergências em pelo menos seis condados.

Esse é o período de Natal mais chuvoso em 54 anos em Los Angeles, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. A previsão é que as tempestades percam força, mas ainda há risco de enchentes repentinas perto de Los Angeles, avalanches em Sierra Nevada e ondas de até 7,6 metros na baía de São Francisco.