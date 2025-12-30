Neta do ex-presidente John F. Kennedy morre aos 35 anos

A jornalista Tatiana Schlossberg, neta do ex-presidente americano John F. Kennedy, morreu nesta terça-feira, 30, aos 35 anos, de acordo com um comunicado de sua família. Ela havia sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda em maio de 2024 e anunciou que estava doente no mês passado em um artigo publicado na revista The New Yorker.

"Nossa linda Tatiana faleceu esta manhã. Ela sempre estará em nossos corações", disse o comunicado.

O artigo publicado por Tatiana em que ela anuncia a sua doença foi elogiado por sua coragem e honestidade. Com o título de "Uma batalha com meu sangue" (em tradução livre), a filha do designer Edwin Schlossberg e da diplomata Caroline Kennedy revela que foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda depois de dar à luz, em maio de 2024.

O tratamento da jornalista incluiu um transplante de medula óssea e quimioterapia, mas ela diz no artigo que os médicos informaram que o prognóstico não era promissor. "Durante o último exame clínico, meu médico disse que conseguiria me manter viva talvez por um ano", escreveu a neta de Kennedy.

"Meu primeiro pensamento foi de que meus filhos, cujos rostos vivem permanentemente nos meus olhos, não se lembrarão de mim." O filho de Schlossberg nasceu em 2022 e sua filha, em 2024.

Ela também comenta sobre a dor que sua morte causaria à sua mãe, que já foi embaixadora dos Estados Unidos na Austrália e no Japão. "Por toda a minha vida, tentei ser boa, ser uma boa aluna, boa irmã e boa filha, protegendo minha mãe sem nunca a deixar preocupada ou zangada", afirma.

Tragédias

A história da família Kennedy nos EUA é marcada por poder e desgraças. Eles ocuparam cargos políticos, diplomáticos e militares. Por conta das mortes, parte da imprensa americana passou a falar em "Maldição Kennedy".

De acordo com a BBC, o pai de JFK, Joseph P. Kennedy, foi um empresário milionário de origem irlandesa. Nascido em uma família da Nova Inglaterra, ele foi embaixador no Reino Unido durante a presidência de Franklin D. Roosevelt.

Em 1914, ele se casou com Rose Elizabeth Fitzgerald, filha de um ex-prefeito de Boston. O casal teve 9 filhos. Muitos dos descendentes morreram de formas trágicas e prematuras. Veja a lista abaixo:

- Em agosto de 2019, Saoirse Kennedy Hill, uma das netas de Robert F. Kennedy, irmão de JFK, morreu de overdose aos 22 anos;

- Em 1999, John F. Kennedy Jr, filho de JFK e Jacqueline Bouvier Kennedy, morreu em um acidente de avião aos 38 anos. O acidente também vitimou a esposa dele, Carolyn Bessette, de 33 anos, e sua cunhada, Lauren Bessette, de 34 anos;

- Em junho de 1968, Robert Kennedy, um dos irmãos mais novos de JFK, e à época pré-candidato à presidência americana pelo Partido Democrata, foi assassinado na cozinha do Ambassador Hotel, em Los Angeles, durante uma visita como parte da campanha;

- No dia 22 de novembro de 1963, faltando dois meses para completar três anos do seu mandato como presidente, JFK foi assassinado em Dallas enquanto desfilava com esposa em um carro conversível;

- Kathleen Kennedy, a segunda irmã mais velha de JFK, morreu voando para o sul da França em 1948;