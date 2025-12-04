Negociadores dos EUA e da Ucrânia discutem plano de paz na Flórida

Enviados do presidente Donald Trump devem se reunir nesta quinta-feira (4) com negociadores do governo da Ucrânia, na Flórida, para discutir o plano americano para encerrar o conflito, depois de a Casa Branca ter flexibilizado as sanções contra a Rússia.

Dois dias após os enviados de Trump se reunirem com o presidente russo, Vladimir Putin, o Departamento do Tesouro suspendeu nesta quinta-feira, até 29 de abril, algumas sanções econômicas contra a petroleira Lukoil fora da Rússia.

A Casa Branca mantém a proibição de que o dinheiro obtido no exterior pela empresa entre em território russo.

Trump anunciou em outubro um pacote de sanções contra Moscou, em meio a críticas de países europeus de que o republicano evitava pressionar Putin.

O enviado de Trump Steve Witkoff e Jared Kushner, genro do presidente, se reunirão nesta quinta-feira perto de Miami com o principal negociador ucraniano, Rustem Umerov, segundo informou um funcionário americano. É a terceira vez em duas semanas que se encontram.

A dupla americana se reuniu com Putin na última terça-feira, durante cinco horas, em Moscou. Trump afirmou que os enviados tiveram uma "reunião muito boa" com Putin.

O presidente disse que seus enviados tiveram a sensação de que o líder russo quer pôr fim ao conflito: "A impressão deles foi... que ele gostaria que a guerra terminasse".

Um primeiro rascunho do plano americano prevê que a Ucrânia ceda territórios que a Rússia não conseguiu conquistar durante sua invasão.

Em troca, o texto propõe medidas de segurança para a Ucrânia, mas sem atender às aspirações de Kiev de ingressar na Otan.