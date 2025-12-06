Natureza, religião, política e homenagens: a semana mundial em fotos

Milhares tiveram que deixar suas casas no país insular. Ishara S. KODIKARA / AFP

Fortes enchentes atingiram o Sri Lanka, na Ásia,durante a semana.

Espécie é uma das mais raras do mundo. Jacinto OLIVEROS / AFP

O zoológico de Maracay, na Venezuela, anunciou o nascimento de leão-branco.

Líder católica realiza missa com fiéis. Andreas SOLARO / AFP

O papa Leão XIV visitou Beirute, capital do Líbano, no Oriente Médio.

Desfile toma conta da esplanada That Luang. AFP / AFP

Militares desfilaram durante as celebrações do Dia Nacional na Esplanada That Luang, em Vientiane, capital do Laos. O ato marcou os50 anos do regime comunista no país asiático.

Mulher entrega flores no conjunto habitacional incendiado. Philip FONG / AFP

Milhares de pessoas prestaram homenagens às vítimas do incêndio em conjunto habitacional em Hong Kong.

Aves não perturbam a paz do indiano. Manan VATSYAYANA / AFP

Registro de um devoto rezando em uma rodovia de Nova Delhi, na Índia.

Bombeiros controlam as chamas no terreno. MAURO PIMENTEL / AFP

Um incêndio atingiu a Ceasa, no bairro Irajá, no Rio de Janeiro.

Superlua é registrada na Itália. Tiziana FABI / AFP

A última superlua do ano foi fotografada em Roma, na Itália.

Vulcão Cotopaxi deslumbra na natureza equatoriana. Rodrigo BUENDIA / AFP

Registro do entardecer no vulcão Cotopaxi, em Quito, no Equador.

Coreia do Sul registra primeira neve da nova temporada de inverno. Jung Yeon-je / AFP

Visitantes do Palácio Gyeongbokgung caminham na primeira grande neve de inverno em Seul, na Coreia do Sul.

Nova bandeira do país balança em meio as comemorações. OMAR HAJ KADOUR / AFP

Multidão celebra o primeiro aniversário da queda do regime de Bashar Al-Assad, em Hama, na Síria.

Presidente americano realizou o sorteio do país, que é cabeça de chave na competição. Brendan SMIALOWSKI / AFP