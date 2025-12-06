Natureza, religião, política e homenagens: a semana mundial em fotos

Fortes enchentes atingiram o Sri Lanka, na Ásia,durante a semana.
O zoológico de Maracay, na Venezuela, anunciou o nascimento de leão-branco.
O papa Leão XIV visitou Beirute, capital do Líbano, no Oriente Médio.
Militares desfilaram durante as celebrações do Dia Nacional na Esplanada That Luang, em Vientiane, capital do Laos. O ato marcou os50 anos do regime comunista no país asiático.
Milhares de pessoas prestaram homenagens às vítimas do incêndio em conjunto habitacional em Hong Kong.
Registro de um devoto rezando em uma rodovia de Nova Delhi, na Índia.
Um incêndio atingiu a Ceasa, no bairro Irajá, no Rio de Janeiro.
A última superlua do ano foi fotografada em Roma, na Itália.
Registro do entardecer no vulcão Cotopaxi, em Quito, no Equador.
Visitantes do Palácio Gyeongbokgung caminham na primeira grande neve de inverno em Seul, na Coreia do Sul.
Multidão celebra o primeiro aniversário da queda do regime de Bashar Al-Assad, em Hama, na Síria.
Na sexta-feira (5), Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, participou do sorteio da Copa do Mundo FIFA 2026, em Washington.