Natureza exuberante, guerra e esporte: a semana mundial em fotos

Ídolo argentino é recebido com festa em passagem pela Ásia. Sajjad HUSSAIN / AFP

Messi foi ovacionado em sua chegada à Índia durante a turnê "GOAT". Companheiros do argentino no Inter Miami, Luis Suárez e Rodrigo de Paul também participaram da visita oficial ao país asiático.

Navio militar americano. Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP

Cidade de Ponce, em Porto Rico, recebe o posicionamento de militares dos Estados Unidos diante da escalada da tensão com a Venezuela.

Névoa de poluição cobre a cidade de Lahore. Arif ALI / AFP

Trabalhadores seguem atividades em meio a névoa de poluição em Lahore, no Paquistão.

Ave é uma das atrações do local. JOAQUIN SARMIENTO / AFP

Arara-vermelha sobrevoa o zoológico de Cali, na Colômbia.

Produção de cogumelos se torna mais popular durante o inverno na China. AFP / AFP

Fazendeiros criam plantações de cogumelos em estufas em Zaozhuang, na China.

24ª brigada mecanizada busca proteger cidade ucraniana. 24TH MECHANIZED BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCES / AFP

Exército ucraniano protege estrada que leva a cidade de Kostyantynivka, no front da guerra, com telas anti-drone.

Ho Wai-ho foi uma das 160 vítimas do incêndio. Leung Man Hei / AFP

Bombeiros de Hong Kong se despedem de colega que faleceu durante grande incêndio que atingiu conjunto habitacional no país.

Atleta oito vezes campeã lidera o Mundial de Ski Alpino. Jeff PACHOUD / AFP

A atleta americana Mikaela Shiffrin compete no slalom durante o Mundial de Esqui Alpino em Courchevel, na França.

A Noruega é um dos países favoritos a conquistarem o torneio. Olivier CHASSIGNOLE / AFP