Natureza exuberante, guerra e esporte: a semana mundial em fotos

Messi foi ovacionado em sua chegada à Índia durante a turnê "GOAT". Companheiros do argentino no Inter Miami, Luis Suárez e Rodrigo de Paul também participaram da visita oficial ao país asiático.
Cidade de Ponce, em Porto Rico, recebe o posicionamento de militares dos Estados Unidos diante da escalada da tensão com a Venezuela.
Trabalhadores seguem atividades em meio a névoa de poluição em Lahore, no Paquistão.
Arara-vermelha sobrevoa o zoológico de Cali, na Colômbia.
Fazendeiros criam plantações de cogumelos em estufas em Zaozhuang, na China.
Exército ucraniano protege estrada que leva a cidade de Kostyantynivka, no front da guerra, com telas anti-drone.
Bombeiros de Hong Kong se despedem de colega que faleceu durante grande incêndio que atingiu conjunto habitacional no país.
A atleta americana Mikaela Shiffrin compete no slalom durante o Mundial de Esqui Alpino em Courchevel, na França.
O atleta norueguês Sivert Guttorm Bakken participa da prova dos 10 quilômetros de biatlo no Mundial da categoria em Le Grand Bornand, na França.