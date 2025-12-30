Morre idosa espanhola famosa por restauração peculiar de retrato de Cristo

A idosa espanhola que se tornou uma insólita estrela mundial em 2012, após sua restauração fracassada de um retrato de Cristo que provocou risos de internautas ao redor do mundo e atraiu curiosos para sua tranquila cidade no nordeste da Espanha, faleceu aos 94 anos.

"Em agosto de 2012, veio à tona a famosa restauração do Ecce homo de Borja, que devido ao mau estado de conservação que apresentava, Cecilia, com a melhor das intenções, decidiu repintar a obra por cima", lembrou, em uma mensagem postada no Facebook, a fundação que administra o santuário onde o quadro continua exposto, e que anunciou o falecimento.

"Cecilia Giménez se tornou, assim, um dos personagens mais famosos de 2012, que até hoje segue despertando interesse, não só das pessoas que se aproximam do Santuário da Misericórdia, lugar que adorava, mas também de diversos meios de comunicação", acrescentou a nota.

A então octogenária Cecilia Giménez obteve insólita fama mundial em meados 2012, quando se espalhou como pólvora sua restauração pessoal de um afresco pintado por um artista local na parede do santuário barroco em Borja.

A cabeleira lembrando a pelagem de um macaco, a boca borrada e o nariz mal desenhado surgidos dos pincéis desta restauradora amadora não tinham nada a ver com o original: um 'Ecce Homo' de traços finos com uma coroa de espinhos, pintado por Elías García Martínez na década de 1910.

A obra não estava catalogada, nem fazia parte do conjunto artístico barroco da igreja.

Imediatamente, a "restauração" virou piada entre os internautas, originando imitações em todo o mundo a partir de retratos do então rei da Espanha Juan Carlos I, de Michael Jackson ou de Homer Simpson.

Como prova do sucesso de seu feito, no ano seguinte, cerca de 57.000 visitantes passaram pelo santuário de Nossa Senhora da Misericórdia para tirar fotos ao lado do Cristo desfigurado.