Morre aos 65 anos, Perry Bamonte, guitarrista e tecladista do The Cure

Perry Bamonte, guitarrista, baixista e tecladista do The Cure, morreu aos 65 anos, confirmou a banda nesta sexta-feira (26). De acordo com uma postagem no site oficial do grupo, o músico não resistiu a uma "rápida doença" que o acometeu no feriado de Natal.

"Quieto, intenso, intuitivo, constante e imensamente criativo, ‘Teddy’ (como era chamado pelos amigos) tinha um grande coração e era parte vital da história do The Cure", disse a banda em seu site. Bamonte se juntou ao grupo nos anos 1980, trabalhando como assistente do vocalista Robert Smith, antes de entrar na formação oficial do grupo em 1990.

"Ele tocou guitarra, baixo de seis cordas e teclados nos álbuns Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits e The Cure, além de tocar em mais de 400 shows em mais de 14 anos", lembra o texto. Após gravar os discos, Bamonte deixou temporariamente o The Cure em 2005, retornando em diferentes ocasiões antes de voltar de vez em 2022 para a turnê Shows of a Lost World, encerrada em 2023.

Bamonte seguia nos planos do The Cure e seguiria com eles para novas apresentações em 2026.