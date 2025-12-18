Moderação, liberdade de tom e descanso às terças: papa Leão XIV consolida seu estilo

Sobriedade em público, descanso às terças-feiras e liberdade de tom em suas declarações à imprensa: Leão XIV, que celebrará o seu primeiro Natal como papa, continua imprimindo seu estilo com determinação e prudência.

Desde sua eleição como chefe da Igreja Católica em 8 de maio, Robert Francis Prevost, com dupla nacionalidade americana-peruana, se viu diante do desafio de suceder o carismático papa Francisco, conhecido por sua personalidade expansiva e por romper com frequência os códigos.

O papa agostiniano se inscreve na continuidade de seu antecessor jesuíta ao apostar na defesa dos migrantes, na justiça social e no diálogo entre religiões.

Até o momento, o pontífice fez poucas nomeações para cargos importantes no Vaticano - geralmente vistas como um bom indicador das intenções papais; ainda não se instalou nos aposentos pontifícios e sua agenda tem sido em grande medida tomada pelos atos do Jubileu.

Na esfera internacional, Leão XIV fez apenas uma viagem ao exterior (Turquia e Líbano), que permitiu, no entanto, revelar claramente suas diferenças com Francisco em relação à forma.

Apesar de ter sido recebido com fervor no Líbano no início de dezembro, o papa evitou mostrar-se efusivo em excesso. Leu seus discursos sem sair do roteiro e cumprimentou os fiéis com sobriedade, mantendo-se muito contido mesmo durante os encontros com a multidão.

"O papa comunica pela forma como veste o corpo, pelos gestos, pelos sinais", comenta à AFP Roberto Regoli, padre italiano e professor da Universidade Pontifícia Gregoriana de Roma.

E embora "o estilo de Francisco estivesse muito ligado à palavra" e à improvisação, Prevost transmite mais suas emoções "com o rosto e seu olhar", diz Regoli.

"Não é uma pessoa que impõe sua presença", acrescenta o italiano, que vê o pontífice como uma personalidade "suave" e "muito segura".

- "Seguro de suas ideias" -

Em seus primeiros meses de pontificado, o chefe da Igreja Católica retomou uma tradição: o descanso semanal às terças-feiras em Castel Gandolfo, residência de verão dos papas, perto de Roma.

Neste local, ele relata dividir seu tempo entre tênis, natação, leitura e telefonemas.

"Todos deveriam fazer exercício, pelo corpo e pela alma. Acho que é muito benéfico", afirma.

Ao sair, o pontífice também adotou o hábito de responder às perguntas dos jornalistas. Um método de comunicação transparente e rigoroso, enquanto Francisco, por sua vez, era mais adepto de entrevistas exclusivas. Leão concedeu apenas uma entrevista exclusiva nos sete meses no cargo.

Nas últimas semanas, mostrou uma liberdade de tom inesperada ao comentar as decisões de seu compatriota Donald Trump.

O papa, que durante duas décadas trabalhou como missionário no Peru e tem demonstrado sensibilidade particular em relação à América Latina, denunciou o tratamento "extremamente desrespeitoso" aos imigrantes nos Estados Unidos.

"Ele não foge das perguntas. Diz o que pensa, porque está seguro de suas ideias e da sua gestão", destaca Regoli.

"É realmente um chefe de Estado moderno. Entende que um papa pode se expressar de maneira informal sobre temas que não dizem respeito ao seu magistério", acrescenta uma fonte vaticana sob anonimato.

O fato de ser poliglota também lhe dá um amplo alcance. Além do inglês e do italiano, indispensável no Vaticano, domina o espanhol e o francês.

Sua chegada também é celebrada no palácio apostólico por trazer certo retorno à ordem e ao respeito pelas vias oficiais.

"Sua timidez é também um método de trabalho evangélico: respeitar as pessoas. Porque com Francisco, nem sempre era assim", confidencia à AFP uma fonte diplomática.

O jesuíta argentino era famoso por seu caráter por vezes vulcânico em privado e podia dispensar um colaborador de um dia para o outro.

Leão também recuperou certa solenidade em seu código de vestimenta, ao reintroduzir elementos litúrgicos abandonados por Francisco, como a mozeta vermelha ou as estolas bordadas em ouro.

Um detalhe, entretanto, chama a atenção: o seu smart watch (relógio inteligente), de uma famosa marca americana, que usa em um pulso e por vezes aparece sob as rendas brancas da manga.