Mísseis e drones russos lançados contra a Ucrânia aumentaram em novembro (AFP)

A Rússia lançou mais mísseis e drones em seus ataques contra a Ucrânia em novembro do que no mês anterior, segundo uma análise de dados ucranianos realizada pela AFP.

As forças russas lançaram 5.660 mísseis e drones de longo alcance contra seu vizinho em novembro, um aumento de 2% em relação a outubro, de acordo com uma compilação dos números fornecidos diariamente pela Força Aérea ucraniana.

Os ataques russos têm como alvo principal a rede energética ucraniana.

"Trata-se de uma pressão significativa, não apenas psicológica, mas também física, exercida sobre nossa população, com o único objetivo de quebrar os ucranianos", declarou na segunda-feira o presidente Volodimir Zelensky.

Em retaliação, Kiev ataca depósitos de petróleo e refinarias russas, para tentar reduzir as receitas de hidrocarbonetos que financiam o esforço de guerra de Moscou.