Mais de mil pessoas morrem devido a inundações no sul da Ásia

As inundações que atingiram o sul da Ásia na última semana já deixaram mais de mil mortos. Países como Sri Lanka e Indonésia mobilizaram forças militares nesta segunda-feira (1º) para socorrer as vítimas.

Vários fenômenos meteorológicos provocaram chuvas torrenciais prolongadas na semana passada em todo o Sri Lanka, partes da ilha indonésia de Sumatra, no sul da Tailândia e no norte da Malásia. O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, anunciou nesta segunda-feira em Sumatra do Norte que "a prioridade agora é como enviar imediatamente a ajuda necessária".

— Há vários vilarejos isolados aos quais, com a ajuda de Deus, conseguiremos chegar — afirmou.

Subianto também disse que o governo mobilizou helicópteros e aviões para apoiar as tarefas de socorro.

As inundações e deslizamentos de terra deixaram 502 mortos na Indonésia e 508 desaparecidos. Este é o balanço mais elevado registrado na Indonésia para um desastre natural desde 2018, quando um terremoto seguido de um tsunami provocou mais de 2 mil mortes.

O governo enviou três navios militares com ajuda e dois navios-hospital para as áreas mais atingidas, onde muitas rodovias continuam intransitáveis. No vilarejo de Sungai Nyalo, a cem quilômetros de Padang, capital de Sumatra Ocidental, as inundações diminuíram no domingo (30), o que deixou casas, veículos e plantações cobertos por uma lama espessa.

Sri Lanka

No Sri Lanka, o governo pediu ajuda internacional e utilizou helicópteros militares para chegar às pessoas isoladas pelas inundações e deslizamentos de terra. Pelo menos 340 pessoas morreram, informou no domingo a agência de gestão de desastres do país, e quase 400 são consideradas desaparecidas.

As chuvas pararam nesta segunda-feira na capital Colombo e as autoridades esperam uma redução do nível da água. Alguns estabelecimentos comerciais reabriram as portas. Em Ma Oya, ao norte de Colombo, Hasitha Wijewardena disse que estava tentando limpar a sua residência após a inundação.

— A água baixou, mas a casa está cheia de lama — declarou.

As autoridades anunciaram que ainda estão avaliando a dimensão dos danos no centro do país, a área mais afetada, enquanto as equipes de emergência tentavam liberar as estradas bloqueadas.

O presidente do Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, que declarou estado de emergência, prometeu reconstruir as áreas devastadas.

— Estamos enfrentando o maior e mais difícil desastre natural da nossa história — expressou em uma mensagem ao país. — Sem dúvida construiremos um país melhor do que o que existia antes.

As perdas e os danos são os mais graves no Sri Lanka desde o tsunami de 2004, que matou quase 31 mil pessoas e deixou mais de 1 milhão de desabrigados.

Tailândia

No sul da Tailândia, as enchentes mataram 176 pessoas, informaram as autoridades. Helicópteros militares foram enviados para resgatar os moradores isolados e transportar alimento.

Selvi, 46 anos, uma moradora do subúrbio da capital Wennawatte, contou que abandonou a sua casa inundada no domingo com quatro sacolas de roupas e outros pertences.

— Minha casa está completamente inundada. Não sei para onde ir, mas espero encontrar um abrigo para onde possa levar a minha família — declarou à AFP.

O governo enviou ajuda, mas a população criticou a resposta às inundações. Dois funcionários governamentais foram suspensos pela resposta inadequada.

Malásia

Na Malásia, duas pessoas morreram nas enchentes no Estado de Perlis. Grande parte da Ásia enfrenta atualmente a temporada anual de monções, que geralmente provoca deslizamentos de terra e inundações.