Mundo

Tragédia climática

Mais de mil pessoas morrem devido a inundações no sul da Ásia

Maioria das vítimas é da Indonésia, onde 502 pessoas morreram. Malásia, Tailândia e Sri Lanka também foram atingidos

AFP

Rezan SOLEH com Amal JAYSINGHE em Colombo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS