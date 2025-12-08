Milei viaja à Noruega para assistir à entrega do Nobel a Machado

O presidente da Argentina, Javier Milei, viajará nesta segunda-feira (8) para a Noruega para assistir à entrega do Prêmio Nobel da Paz à líder opositora venezuelana, María Corina Machado, informaram fontes oficiais.

O presidente partirá nesta segunda-feira às 20h00 locais e retornará a Buenos Aires na quinta-feira (11), segundo a agenda oficial divulgada pela presidência.

Milei chegará a Oslo na terça-feira e, após participar da cerimônia de premiação na quarta-feira, será recebido pelo rei Harald V da Noruega. Em seguida, se reunirá com o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, de acordo com a agenda oficial.

"A Argentina, ao lado da Liberdade e da Democracia, acompanhando @MariaCorinaYA na cerimônia do Prêmio Nobel da Paz em Oslo", escreveu no X o chanceler argentino, Pablo Quirno, ao confirmar, no domingo, a presença de Milei na premiação.

Machado, que vive na clandestinidade, confirmou sua participação na cerimônia e receberá o prêmio em meio à mobilização militar dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico, que já causou a morte de 87 pessoas.

A líder opositora de 58 anos recebeu o Nobel "por seu incansável trabalho em prol dos direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta por uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia".

A viagem de Milei coincide com a posse, na quarta-feira, dia 10, dos novos deputados e senadores no âmbito da renovação legislativa argentina de meio de mandato, na qual o oficialismo fortaleceu sua presença no Congresso.