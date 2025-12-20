Milei critica Mercosul e diz que relação com UE é prova de lentidão do bloco sul-americano

O presidente da Argentina, Javier Milei, fez uma série de críticas ao Mercosul na sessão plenária da 67ª Cúpula do bloco sul-americano, realizada neste sábado, 20, em Foz do Iguaçu (PR). Ele disse que os objetivos da união aduaneira nunca foram atingidos e que há excesso de burocracia interna, o que travou acordos como o com a União Europeia.

"O Mercosul nasceu com uma missão clara de promover o comércio, aumentar a prosperidade, integrar mercados e elevar a competitividade das nossas sociedade e nenhum dos objetivos centrais se cumpriu", disse Milei. "Não há mercado comum, não há livre circulação efetiva, não há coordenação macroeconômica, não há harmonização normativa real, não há incremento significativo de comércio interno, não há abertura suficiente ao mundo", prosseguiu.

Milei ainda sustentou que há muita burocracia e obstáculos internos. "A flexibilidade é um ativo, não uma ameaça". Ele voltou a defender que cada Estado associado negocie com outros países fora do bloco. "A experiência demonstra que quando o Mercosul tenta avançar de maneira monolítica, os processos se dilatam e as oportunidades se perdem".

Milei disse que a tentativa de cordo com a União Europeia (UE) prova a lentidão do Mercosul, pois as décadas de negociação não foram suficientes para materializar o acordo. "Nossos países não têm mais 10 anos para desperdiçar em discussões administrativas". E argumentou que o bloco precisa de um sistema tarifário moderno, simples, competitivo.