Em oposição a Lula, Javier Milei elogia pressão dos EUA sobre Nicolás Maduro e fala em libertação do povo venezuelano

Javier Milei. Reprodução / Youtube

O presidente da Argentina, Javier Milei, saudou a pressão dos Estados Unidos e do presidente Donald Trump sobre Nicólas Maduro. Milei falou em uma ação para "libertar o povo da Venezuela". Ao discursar na sessão plenária da 67ª Cúpula do bloco sul-americano, em Foz do Iguaçu (PR), ele disse que a Venezuela continua "padecendo de uma crise política, humanitária e social devastadora".

— A ditadura atroz e desumana do narcoterrorista Nicolás Maduro lança uma sombra escura sobre a nossa região. Esse perigo e essa vergonha não podem continuar existindo no nosso continente, ou vão terminar arrastando todos consigo. Reiteramos nosso chamado de que se respeite a vontade do povo venezuelano — disparou.

O argentino ainda fez uma saudação ao "reconhecimento internacional à coragem de María Corina Machado", que ganhou o Prêmio Nobel da Paz de 2025. O prêmio foi entregue na semana passada à filha da opositora, Ana Corina Sosa Machado, que leu um discurso escrito pela mãe, defendendo a democracia e equiparando o chavismo a um "terrorismo de Estado".

Crítica regional

Nesta semana, Milei causou polêmica ao publicar nas redes sociais uma ilustração em que comparava Brasil, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa a uma grande favela e os demais países da América do Sul como áreas futuristas.

No discurso deste sábado (20), o argentino disse que a experiência mostrou que seu país já decidiu romper com o "modelo falido" de protecionismo, burocracia e a complacência. Ele sustentou que a Argentina se tornou um país que produz, comercializa e compete internacionalmente sem depender do capricho de Estados nem de regulações absurdas.

Sobre a vitória de José Antonio Kast no Chile, Milei disse que ela expressa "uma clara demanda social por economias mais competitivas, abertas e flexíveis".

— A mudança política na América Latina deve ser interpretada como um claro sinal ao Mercosul.

