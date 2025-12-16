México e EUA anunciam acordo para saneamento de rio na fronteira

Os governos do México e dos Estados Unidos assinaram na segunda-feira (15) um acordo para o saneamento do rio Tijuana, um afluente fronteiriço afetado pelo despejo de esgoto não tratado.

Autoridades americanas destacaram que a crise de esgoto não tratado no rio Tijuana provocou "o fechamento de praias durante anos, maus odores" e a perda de oportunidades econômicas.

O acordo assinado na segunda-feira inclui "nova infraestrutura de tratamento e controle de sedimentos, que terá um impacto positivo na saúde pública, no meio ambiente e nas praias de Tijuana e San Diego", informou o Ministério das Relações Exteriores do México em um comunicado.

O acordo inclui ainda um "planejamento hídrico de longo prazo para a região, com um plano diretor e estudos técnicos abrangentes que permitirão antecipar o crescimento urbano e evitar futuras crises".

O pacto foi assinado três dias depois de Washington anunciar um acordo com o México em uma disputa pela água, que incluiu uma advertência do presidente americano, Donald Trump, sobre a possibilidade de imposição de tarifas.

Trump acusou o México de violar um tratado de 1944, segundo o qual os Estados Unidos compartilham água do rio Colorado em troca de água do rio Bravo, que atravessa a fronteira comum. O México, no entanto, atrasou o compromisso e acumula um déficit de mais de um bilhão de metros cúbicos nos últimos cinco anos.