México confirma 1º caso da 'supergripe' H3N2 que se espalhou pela Europa e EUA

Autoridade de Saúde do México confirmaram a detecção do primeiro caso de influenza A (H3N2), subclado K, em uma pessoa que apresentou sintomas respiratórios e respondeu bem ao tratamento ambulatorial com antiviral. Segundo o comunicado oficial, o paciente já se encontra recuperado.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o caso foi identificado dentro do sistema de monitoramento rotineiro conduzido pelo Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (Sinave), que mantém acompanhamento permanente para detectar de forma oportuna qualquer evento de relevância em saúde pública.

A pasta reforça que o subclado identificado não apresenta características distintas das cepas de influenza sazonal que circulam todos os anos. O manejo clínico segue os mesmos protocolos já conhecidos e a principal forma de prevenção continua sendo a vacinação. Por esse motivo, as autoridades ressaltam que o registro do caso não representa motivo de alerta para a população em geral.

Como medida preventiva, a Secretaria de Saúde voltou a recomendar que a população procure centros de saúde, unidades médicas e postos de vacinação para atualizar o esquema vacinal da temporada de inverno, especialmente contra influenza, Covid-19 e pneumococo.

As vacinas, segundo o órgão, são eficazes para reduzir riscos, prevenir complicações e evitar internações. A orientação é ainda mais enfática para grupos considerados vulneráveis (crianças, idosos, gestantes, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades), que concentram maior risco de evolução para quadros graves.